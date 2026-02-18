Капибар из Перу могут привезти в российские зоопарки. Речь идет о 20–30 животных для разведения. Передача будет под контролем биологов. Перуанская сторона намерена проследить, в каких условиях будут жить грызуны.

Специалисты проверят наличие достаточного пространства, карантинных зон и привычного рациона. При перевозке важно исключить риски для здоровья животных. Капибары не относятся к редким видам и не находятся под угрозой исчезновения.

