Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 23:45

Происшествия

В Истре спасли лосят, которые застряли на водохранилище

В Истре спасли лосят, которые застряли на водохранилище

Козы из Бутово хорошо перенесли транспортировку в Ступино

В Истринском водохранилище один из лосей сам выбрался из воды и скрылся в лесу

Бутовских коз перевезли в Ступино

В Подмосковье спасли лосей, застрявших на гидроузле

Лосей спасли из водохранилища в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства проведет операцию по спасению застрявших лосей

Бутовских коз отправили в учреждение с подходящими условиями содержания

Москвичи предложили ограничить вход на Патриаршие пруды для защиты местных лебедей

Комитет лесного хозяйства проконтролирует ситуацию с застрявшими лосями в Истре

Лосят, которые застряли на водохранилище в Истре, спасли. Животные простояли копытами в воде три дня.

Вызволяли животных спасатели, ветеринары и сотрудники комитета лесного хозяйства. Когда они прибыли на место, один из лосей смог доплыть до берега и убежал в лес. Второго долго не удавалось подтолкнуть к краю, поскольку он находился в стрессовом состоянии. В итоге его смыло потоком воды. Лось самостоятельно выбрался на берег и скрылся в лесу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиявидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика