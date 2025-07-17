В Истре спасли лосят, которые застряли на водохранилище

Лосят, которые застряли на водохранилище в Истре, спасли. Животные простояли копытами в воде три дня.

Вызволяли животных спасатели, ветеринары и сотрудники комитета лесного хозяйства. Когда они прибыли на место, один из лосей смог доплыть до берега и убежал в лес. Второго долго не удавалось подтолкнуть к краю, поскольку он находился в стрессовом состоянии. В итоге его смыло потоком воды. Лось самостоятельно выбрался на берег и скрылся в лесу.

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