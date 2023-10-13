Новорожденная панда из Московского зоопарка вновь прошла медосмотр

Москвичи продолжают пристально следить за маленькой пандой, которая родилась в столичном зоопарке. Накануне она прошла очередной медосмотр.

По словам специалистов, панда в полном порядке. У нее открылись глаза, и теперь она может осматривать помещение, в котором живет вместе с мамой Диндин. Папа Жуи тем временем развлекает посетителей столичного зверинца в открытом вольере.

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