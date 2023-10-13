Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 07:15

Общество

Новорожденная панда из Московского зоопарка вновь прошла медосмотр

Новорожденная панда из Московского зоопарка вновь прошла медосмотр

В Московском зоопарке показали кадры с медосмотра маленькой панды

Двух аистов марабу привезли из Краснодара в Московский зоопарк

"Актуальный репортаж": прокуратура разыскивает живодера, убившего белку в столичном парке

Сотрудники столичного зоопарка поделились новыми кадрами новорожденной панды

В России могут создать зоополицию

В Центре воспроизводства редких видов животных появился на свет детеныш альпака

"Мой район. Навигатор": в столичном зоопарке показали, как животные относятся к осени

Более трети москвичей высказались против питомцев в ресторанах и кафе

"Актуальный репортаж": более 30% москвичей высказались против нахождения животных в кафе

Москвичи продолжают пристально следить за маленькой пандой, которая родилась в столичном зоопарке. Накануне она прошла очередной медосмотр.

По словам специалистов, панда в полном порядке. У нее открылись глаза, и теперь она может осматривать помещение, в котором живет вместе с мамой Диндин. Папа Жуи тем временем развлекает посетителей столичного зверинца в открытом вольере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика