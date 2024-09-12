Выставка открылась в столичном конно-спортивном комплексе "Битца"

Крупнейшая конная выставка началась в Москве. В столичном конно-спортивном комплексе "Битца" представят больше сотни породистых лошадей. На выставке соберутся спортсмены, конезаводчики и любители этих животных.

Лошадей отечественных и зарубежных пород гости смогут увидеть в конюшне, специально подготовленной для показа. Также посетителей ждут выступления на лошадях и ярмарка товаров для конного спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.