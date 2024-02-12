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12 февраля, 07:30

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Московскому зоопарку исполнилось 160 лет

Московскому зоопарку исполнилось 160 лет

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Московскому зоопарку исполнилось 160 лет со дня своего создания. За этот срок обитателями столичного зверинца стали более 1,2 тысячи видов животных, среди которых есть и те, кто не смог бы выжить в естественной среде обитания. В Москве же специалисты оказывают им всю необходимую помощь и обеспечивают комфортные условия.

Ранее директор зоопарка Светлана Акулова сообщила о росте количества посетителей, которое к концу 2023 года достигло порядка четырех миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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