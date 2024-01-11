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11 января, 22:00

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Москвичи выберут имя для детеныша косатки Наи из "Москвариума"

Москвичи выберут имя для детеныша косатки Наи из "Москвариума"

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Москвичи смогут выбрать имя для маленькой косатки из "Москвариума", голосование проведут на портале "Активный гражданин". Об этом сообщили в пресс-службе океанариума.

Малышка сейчас активно развивается, она уже научилась плавать боком, задом наперед и нырять до дна. Детеныш появился на свет в конце декабря. В искусственной среде такое бывает редко, а для России это первый подобный случай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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