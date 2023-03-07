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В Турции ветеринар бесплатно лечит котов из пострадавших от землетрясения регионов

В Турции ветеринар бесплатно лечит котов из пострадавших от землетрясения регионов

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В Турции ветеринар решил бесплатно лечить всех котов, которых привезли из пострадавших в результате землетрясения районов. Также известно, что Национальная федерация защиты прав животных временно разместила более 400 кошек из зоны бедствия в городе Бурса на северо-западе страны.

Дело в том, что турки славятся своей любовью к кошкам. Местные жители не просто подкармливают животных, но и создают для них "кошачьи деревни" с домиками и подушками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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