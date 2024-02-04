Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 10:00

Город

Застрявшему в электрощитке коту на юге Москвы нашли хозяев

Застрявшему в электрощитке коту на юге Москвы нашли хозяев

Московский зоопарк показал, как живут панды Жуи, Диндин и Катюша

Выставка домашних животных "Зоопалитра" стартовала в столице

Провалившегося в колодец верблюда спасли на Байконуре

Москвичка рассказала, как спасла амурского тигренка из Удмуртии

Сурок из Тульского экзотариума предсказал ранний приход весны

Белый кролик убежал от хозяйки в поезде на БКЛ

Акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

"Мой район. Новости": акция по чипированию питомцев в Москве продлится до 31 марта

Кот слез с дерева без помощи спасателей в Выхине

В Москве нашли хозяев бездомному коту, который несколько раз залезал в электрощиток в доме на Шипиловской улице. Вероятно, животное тогда пыталось согреться, так как в январе были сильные морозы, но в итоге кот запутался в проводах.

Жители вызвали спасателей, которые достали кота и забрали к себе. Теперь ему смогли найти дом. Животное назвали Кефирчиком.

У него диагностирован лейкоз, но новые хозяева знают, что с этой болезнью делать, потому что в их доме Кефирчик не единственный питомец с таким диагнозом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика