Застрявшему в электрощитке коту на юге Москвы нашли хозяев

В Москве нашли хозяев бездомному коту, который несколько раз залезал в электрощиток в доме на Шипиловской улице. Вероятно, животное тогда пыталось согреться, так как в январе были сильные морозы, но в итоге кот запутался в проводах.

Жители вызвали спасателей, которые достали кота и забрали к себе. Теперь ему смогли найти дом. Животное назвали Кефирчиком.

У него диагностирован лейкоз, но новые хозяева знают, что с этой болезнью делать, потому что в их доме Кефирчик не единственный питомец с таким диагнозом.

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