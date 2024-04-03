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03 апреля, 18:30

Происшествия

Московский зоопарк предложил помощь парку-приюту "Земля прайда"

Московский зоопарк предложил помощь парку-приюту "Земля прайда"

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Московский зоопарк предложил помощь парку-приюту "Земля прайда" в Клину из-за затопления.

В связи с затоплением сотрудникам парка пришлось экстренно эвакуировать местных обитателей в безопасное место, но два льва Гектор и Вайт отказались покидать свои вольеры. В связи с этим Московский зоопарк выразил готовность принять животных.

По словам директора парка Виктора Агафонова, львы не смогли перебороть свою боязнь воды и страх плавать, из-за чего остались на своей высокой лежанке. Если уровень воды не поднимется, они будут в безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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