Московский зоопарк предложил помощь парку-приюту "Земля прайда" в Клину из-за затопления.

В связи с затоплением сотрудникам парка пришлось экстренно эвакуировать местных обитателей в безопасное место, но два льва Гектор и Вайт отказались покидать свои вольеры. В связи с этим Московский зоопарк выразил готовность принять животных.

По словам директора парка Виктора Агафонова, львы не смогли перебороть свою боязнь воды и страх плавать, из-за чего остались на своей высокой лежанке. Если уровень воды не поднимется, они будут в безопасности.

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