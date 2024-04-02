Парк львов "Земля Прайда" затопило в Подмосковье

В Подмосковье затопило парк львов "Земля Прайда" – рядом с парком находится река Нудоль, которая вышла из берегов. Сотрудники опасаются, что ситуация может усугубиться в ночь на 3 апреля.

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, обитателей парка перемещают в безопасное место в пределах его территории. Известно, что тигры уже переехали.

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