По центральным улицам Москвы продолжает гулять лиса

Лиса, которую уже несколько дней не удается поймать, продолжает разгуливать по центральным улицам столицы.

Впервые ее заметили на территории Сретенского монастыря. Неизвестно, откуда пришла дикая гостья, но среди прихожан она устроила настоящий переполох.

Аварийно-спасательный отряд попытался выловить ее курицей. Но лисица оказалась слишком голодной – мигом проглотила целую тушку и быстро скрылась. А накануне путешественницу заметили на Тверской.

В департаменте природопользования местных жителей успокаивают. Говорят, это молодое любопытное животное, и оно не несет угрозы окружающим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.