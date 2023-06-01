Старейший жираф Самсон вышел в уличный вольер Московского зоопарка

Старейший житель Московского зоопарка – жираф Самсон – начал выходить на прогулки в уличный вольер. Поскольку он очень стар, ему почти 30 лет, что по человеческим меркам около 100 лет, то гуляет он в основном сидя.

Сотрудники очень оберегают животное – выпускают на улицу только в теплую погоду, если нет ветра. В силу возраста у Самсона слабое здоровье: проблемы с зубами и пищеварением, поэтому он на строгой диете. Посетителей очень просят не пытаться подкармливать жирафа, так как это может ему сильно навредить.

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