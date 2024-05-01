Волонтер Анастасия Ермоленко прокомментировала столичный эксперимент с котенком в коробке

Результаты социального эксперимента, в рамках которого Москва 24 пыталась узнать отношение горожан к брошенным питомцам, прокомментировала волонтер приюта для животных Анастасия Ермоленко. Так, она порекомендовала найти контакты волонтеров или приютов, которые подскажут, как помочь животному.

Кроме того, Ермоленко отметила, что животные могут быть носителями опасных инфекций, поэтому перед стартом поиска новых хозяев необходимо сдать специальные анализы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.