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Практика нулевой терпимости к коронавирусу угрожает экономике Китая – аналитики

Практика нулевой терпимости к коронавирусу угрожает экономике Китая – аналитики

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Аналитики заявили, что практика нулевой терпимости к коронавирусу угрожает китайской экономике. Например, из-за этого у страны могут возникнуть проблемы с логистикой в другие государства.

Так, в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошли протесты. Люди вышли на улицы из-за жестких антиковидных ограничений, которые обязывают их не выходить из дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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