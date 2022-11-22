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Новости мира: в Перу протестующие потребовали отставки президента

Новости мира: в Перу протестующие потребовали отставки президента

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В Перу протестующие требуют отставки президента Педро Кастильо. В ходе митинга на улицах Лимы вспыхнули столкновения между полицией и протестующими. Протест разразился после прибытия в страну официальных лиц постоянного совета Организации американских государств. Они посетили страну по просьбе правительства для анализа политической ситуации. Президента Перу и его семью подозревают в коррупции. Сам Кастильо уже пережил две попытки импичмента с момента вступления в должность в 2021 году. Он отрицает все выдвинутые против него обвинения.

В Ираке в результате взрыва газа погибли четыре человека, более 20 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости. Взрыв произошел в студенческом общежитии на севере страны, в провинции Дахук. Причина ЧП пока неизвестна. Это не первый подобный инцидент Ираке за последнее время. На прошлой неделе взрыв баллона с газом привел к обрушению жилого дома в иракском городе Сулеймани.

Сопредседатель немецкой фракции "зеленых" пожаловалась на холод и вызвала шквал негатива от сограждан. Рената Кюнаст решила поделиться своим негодованием в cоцсетях. Она написала о том, что сидит в офисе в пальто, пьет горячую воду и собирается принести на работу одеяло и грелку. Однако пользователи не прониклись жалостью, а, наоборот, принялись критиковать даму. Люди призвали снизить температуру не только в ее офисе, но и в доме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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