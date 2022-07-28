Москвичам рассказали о главных событиях в мире

В Ираке в здание парламента ворвались манифестанты. Уточняется, что тысячи сторонников влиятельного шиитского имама протестуют против выдвижения на пост премьера Мухаммада Ас-Судани. Бунтовщики недовольны, что правительство может возглавить шиит с проиранскими взглядами.

Между тем главы семи городов немецкого острова Рюген призвали правительство ФРГ запустить "Северный поток – 2". В своем письме отказ от российских энергоносителей они назвали неверным. По мнению градоначальников, их стране нужна энергобезопасность в долгосрочной перспективе.

Черногория начала замораживать недвижимость россиян. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина республики. Еще в июне глава черногорского МИД сообщил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, принадлежащей гражданам России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.