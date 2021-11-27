Рождественский парад прошел в Боливии. Жители переодевались елочками. Маски при этом надели красные – в цвет шариков.

Другие нарядились Санта-Клаусами. Колпачки и белые бороды надели даже на малышей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.