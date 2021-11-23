В Польше заявили о готовности к диалогу с Россией по кризису с мигрантами

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Варшава готова вести переговоры с Москвой по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего, должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией", – сказал он в эфире Польского радио.

Рау подчеркнул, что Варшава допускает контакты с нынешними властями Белоруссии исключительно по техническим вопросам.

"По техническим вопросам мы открыты к переговорам с актуальными белорусскими властями, но только на техническом уровне", – заключил Рау.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В ответ Госпогранкомитет направил разъяснение о ситуации вблизи пропускного пункта, из которого следует, что угрозы для сотрудников польских служб отсутствуют.

