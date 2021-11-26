Россиянам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На предстоящих выходных температурный режим на большей части Европейской России будет существенно превышать климатическую норму. Об этом сообщает портал "Метеовести".
Как ожидается, в Москве потеплеет до +2...+4 градусов. Также в столице установится облачная погода. Временами ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
В Санкт-Петербурге также будет облачно, но с прояснениями. Возможен снегопад, в том числе с мокрым снегом. Температура воздуха будет держаться на уровне от 0 до –2 градусов.
На севере страны ожидаются морозы на фоне антициклона – в Мурманске от –15 до –17 градусов, в Нарьян-Маре – около –20 градусов.
В Черноземье на предстоящих выходных будет облачно, пройдут небольшие дожди. В регионе ожидается умеренное потепление, в то время как в Поволжье ожидается сухая и солнечная погода.
В южных регионах РФ пройдет теплый атмосферный фронт. Синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими дождями. На Урале, напротив, будет ощущаться влияние антициклона – местами возможен небольшой снег.
На юге Западной Сибири ожидается умеренное похолодание с небольшими осадками. Жителей Дальнего Востока синоптики предупредили о переменной облачности без существенных осадков.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ноябре предупредил, что в европейской части страны в конце месяца будут проявляться погодные аномалии. В частности, речь идет о превышении климатической нормы по температуре.
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