Жители Чехии провели пикеты в поддержку Украины

Жители Чехии разделились на два лагеря. Одни проводят пикеты в поддержку Украины, другие этим крайне недовольны и устраивают ответные акции.

Активисты с плакатами перекрыли движение по весьма оживленной трассе. Большинство водителей отнеслись к этому с пониманием и спокойно ждали, и только один попытался отобрать транспаранты у общественников.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.