Итальянцы вновь вышли на акции протеста против "зеленых пропусков"

Ночью итальянцы вновь вышли на акции протеста. Люди недовольны введением в стране так называемых "зеленых пропусков" – свидетельств о прививке, перенесенной болезни или отрицательного ПЦР-теста.

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