В Китае в разгаре новая вспышка коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон". Цифры по заболевшим не высокие, но в стране действует политика так называемой нулевой терпимости к вирусу.

Весь 25-миллионный Шанхай сидит на карантине, закрыты и многие районы Пекина. За тем, чтобы люди не выходили из дома следит полиция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.