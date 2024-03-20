Новости мира: Польша закрыла КПП на границе с Калининградской областью

Из-за протестов фермеров Польша закрыла КПП на границе с Калининградской областью. Протестовать собираются также и на границе с Украиной. Аграрии выступают против ввоза украинской продукции.

В иракском Курдистане из-за проливных дождей произошло мощное наводнение. Вдоль реки в центре Дохука разрушено множество жилых домов. Как сообщило управление гражданской обороны города, по меньшей мере два человека погибли. Они находились в утонувшем автомобиле.

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