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Новости

20 марта, 13:30

В мире

Новости мира: Польша закрыла КПП на границе с Калининградской областью

Новости мира: Польша закрыла КПП на границе с Калининградской областью

Новости мира: Франция собирается отправить 2 тыс военных на Украину

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Из-за протестов фермеров Польша закрыла КПП на границе с Калининградской областью. Протестовать собираются также и на границе с Украиной. Аграрии выступают против ввоза украинской продукции.

В иракском Курдистане из-за проливных дождей произошло мощное наводнение. Вдоль реки в центре Дохука разрушено множество жилых домов. Как сообщило управление гражданской обороны города, по меньшей мере два человека погибли. Они находились в утонувшем автомобиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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