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19 марта, 19:30

В мире

Новости мира: король Карл III впервые появился на публике после слухов о его смерти

Новости мира: король Карл III впервые появился на публике после слухов о его смерти

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Король Великобритании Карл III впервые появился на публике после слухов о его смерти. Букингемский дворец опубликовал фотографии монарха на встрече с ветеранами Корейской войны. Накануне в Сети появилось ошибочное сообщение о кончине короля, а в феврале 2024 года дворец официально объявил о том, что у Карла III диагностирован рак и он проходит лечение.

Агентство Евросоюза по охране внешних границ сообщило о резком росте нелегальной иммиграции из Западной Африки. За последние два месяца число прибывающих в ЕС по этому маршруту увеличилось более чем на 541%. Только с начала 2024 года уже зафиксировано свыше 30 тысяч незаконных пересечений границы. В агентстве отметили, что 92% нелегальных мигрантов – это мужчины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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