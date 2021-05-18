В Индии из-за сильного урагана погиб 21 человек

На западное побережье Индии обрушился сильный ураган с порывами в 210 метров в секунду. По последним данным, 21 человек погиб, еще 96 пропали без вести. Пострадавших перевели в центры помощи.

Десятки домов разрушены, сотни тысяч человек остаются без электричества, с корнем вырваны более тысячи деревьев, закрыты аэропорты.

Недалеко от Мумбая терпят бедствие две баржи, на которых находятся примерно 400 человек. Спасателям удалось эвакуировать пока 177 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.