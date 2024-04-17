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17 апреля, 23:30

В мире

Новости мира: Индия заняла первое место в мире по численности населения

Новости мира: Индия заняла первое место в мире по численности населения

Новости мира: Израиль усиливает военные действия в секторе Газа

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Индия заняла первое место в мире по численности населения. В стране проживает 1 миллиард 442 миллиона человек. По данным фонда ООН, за 13 лет население увеличилось почти на 300 миллионов.

Израиль усиливает военные действия в секторе Газа. По словам очевидцев, бомбардировки израильской армии по интенсивности возвращаются к декабрю прошлого года. На видео последствия ударов по жилым кварталам в лагере палестинских беженцев Нусейрат. Местные власти сообщают о десятках новых жертв и пострадавших.

Стычки митингующих с полицией начались в Тбилиси у здания правительства. Там третий день не утихает новая волна митингов против законопроекта об иноагентах. Документ сейчас рассматривают в парламенте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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