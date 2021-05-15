ХАМАС выдвинул требования для перемирия с Израилем

Движение ХАМАС объявило о готовности прекратить боевые действия. Но выдвинуло много требований к Израилю. Движение настаивает на выводе израильских сил из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.

Также ХАМАС призывает остановить выселение палестинцев из Иерусалима и освободить всех задержанных при беспорядках.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.