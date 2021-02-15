В Японии сообщили о 150 пострадавших после землетрясения

12 человек получили тяжелые травмы во время землетрясения в Японии. Всего пострадали более 150 человек.

Миллионы людей несколько часов оставались без электричества. До сих пор в некоторых префектурах есть перебои с водоснабжением. Также нарушено железнодорожное сообщение, повреждены автомобильные дороги.

Подземные толчки магнитудой 7,3 сильнее всего ощущались на северо-востоке страны в районе "Фукусимы". Почувствовали удар стихии и в Токио. Во время землетрясения на атомной станции "Фукусима-2" из бассейнов для хранения отработанного топлива выплеснулась часть радиоактивной воды. Представители власти заверили, что инцидент не повлиял на охлаждение топлива и повторение катастрофы, подобной той, что произошла на станции "Фукусима-1", стране не грозит. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.