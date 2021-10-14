Новости мира: в Северном Йоркшире снесли огромные градирни

В Северном Йоркшире снесли охладительные башни старой угольной электростанции. Четыре гигантских девяностометровых градирни обрушили контролируемым взрывом. Операцию планировали почти 10 месяцев. Взрывотехники боялись повредить строения находящиеся поблизости, но в итоге все прошло гладко. Поглядеть на эпичное зрелище собралось немало людей.

Как минимум пять человек погибли в норвежском городе Конгсберг. Преступник, вооруженный луком и стрелами, несколько часов перемещался по городу, стреляя в прохожих. При этом двигался он очень быстро. Задержать преступника не удавалось довольно долго. В центр города были стянуты спецподразделения полиции, ситуацию контролировали и с воздуха пилоты вертолетов. Двоим пострадавшим оказывается помощь, а следователи проверяют разные версии случившегося. Специалисты не исключают, что это был теракт.

В Египетском Эль-Гуне сорвалось открытие кинофестиваля. Накануне церемонии в конгресс-холле вспыхнул сильнейший пожар. Пламя почти мгновенно распространилось по всему зданию. Столб черного дыма было видно за несколько километров. Прибывшие на место пожарные довольно быстро справились с огнем. Но 5 человек успели надышаться угарным газом. Их доставили в местный госпиталь. Состоится ли теперь фестиваль, пока непонятно.

На севере Косово снова вспыхнули беспорядки. Все началось с внепланового полицейского рейда по магазинам и аптекам. Стражи порядка самопровозглашенной республики якобы искали контрабандные товары. Но местных жителей, а это преимущественно сербы, действия силовиков возмутили. Люди вышли на улицы и начали перекрывать магистрали. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, к месту ЧП стянули отряды спецназа. Информация о пострадавших уточняется, но уже известно, что около 10 человек попали в реанимацию. Конфликт уже вышел на международный уровень. В Белграде обвинили правительство Косова в провокации.