В Боснии пенсионер построил для жены вращающийся дом, чтобы у нее был разнообразный вид из окна. Женщина, по его словам, часто жаловалась на то, что смотрит каждый день на одно и тоже.

На строительство ушло шесть лет. Когда стройка была в самом разгаре, мужчина попал в больницу с сердечным приступом, но врачи сумели поставить его на ноги и проект все-таки был завершен.

Получившееся здание может вращаться довольно быстро – один оборот за 22 секунды, но супруги предпочитают запускать его на минимальной скорости – один оборот в сутки, чтобы успеть насладиться видами полей, леса и реки из одного и того же окна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.