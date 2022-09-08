Покойная Елизавета II посещала Россию в 1994 году

В 1994 году британская королева Елизавета II побывала в России.

В Москве она находилась 2 дня. Для Елизаветы II было организовано много мероприятий.

Королеву сопровождали первые лица государства. В центре столицы тогда собралось много людей, которым хотелось поприветствовать Елизавету II.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.