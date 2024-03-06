Новости мира: нескольких полицейских ранили в ходе столкновений с фермерами в Варшаве

В ходе столкновений с протестующими фермерами в Варшаве ранили нескольких полицейских. Об этом сообщают местные власти. Участники акции разобрали брусчатый тротуар и забросали камнями стражей правопорядка. На данный момент задержаны более 10 человек.

Тем временем исследования показали, что на Европе (спутнике Юпитера) вырабатывается 12 килограммов кислорода в секунду, а в день – 1 000 тонн. Этого объема достаточно для дыхания около миллиона человек в течение суток. Такую информацию NASA получило с зонда "Юнона". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.