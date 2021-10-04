В Китае беспилотники упали на зрителей шоу

В китайском Чжэнчжоу беспилотники атаковали зрителей шоу дронов. 200 машин взлетели в небо, чтобы выложить там светящуюся надпись, но внезапно начали падать на землю.

Были помяты автомобили и сломаны деревья. Люди чудом не пострадали, несмотря на начавшуюся давку.

Шоу собрало около 5 тысяч зрителей. Как позже заявили организаторы мероприятия, произошел технический сбой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.