Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 23:30

В мире

Новости мира: десятки человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе

Новости мира: десятки человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе

Новости мира: пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl в Берлине

Новости мира: полиция разогнала демонстрацию пропалестинских активистов в Лос-Анджелесе

Новости мира: в Белграде зажгли свечи в память о жертвах школьной стрельбы

Новости мира: проливные дожди обрушились на восточную Турцию

Новости мира: более 20 штатов США подали иск против министерства юстиции

Новости мира: пожар произошел на металлургическом заводе в Берлине

Новости мира: протестующие в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения

Новости мира: более двух тысяч поддерживающих Палестину человек задержали в США

Новости мира: в G7 не будут рассматривать конфискацию российских активов

Десятки человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса. В этом году акция проводится в Аргентине уже в десятый раз. Многие участники взяли с собой детей. Люди пели песни военных лет и рассказывали о своих родных.

Меньше трех месяцев осталось до президентских выборов в Венесуэле. Главным конкурентом действующего лидера страны Николаса Мадуро стал единый кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес.

В Иране в городе Ясудж местные жители засняли, как на улице рыба падает с неба. Сильный ветер образовал воронку, затянул в нее воду вместе с рыбой, а потом забросил вглубь страны.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика