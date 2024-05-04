Новости мира: десятки человек поучаствовали в шествии "Бессмертного полка" в Буэнос-Айресе

Десятки человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Буэнос-Айреса. В этом году акция проводится в Аргентине уже в десятый раз. Многие участники взяли с собой детей. Люди пели песни военных лет и рассказывали о своих родных.

Меньше трех месяцев осталось до президентских выборов в Венесуэле. Главным конкурентом действующего лидера страны Николаса Мадуро стал единый кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес.

В Иране в городе Ясудж местные жители засняли, как на улице рыба падает с неба. Сильный ветер образовал воронку, затянул в нее воду вместе с рыбой, а потом забросил вглубь страны.

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