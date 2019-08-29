Новости Москвы за 29 августа

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29 августа 2019, 07:15

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Массовая авария произошла на Московской кольцевой автодороге. В районе Носовихинского шоссе сразу две легковушки влетели в уборочную машину коммунальщиков. Один человек погиб, еще один – серьезно пострадал. Сейчас движение там полностью восстановлено

На Варшавском шоссе водитель едва не сгорел в собственном автомобиле. Его Volvo Cars вспыхнула на ходу. Когда он выбежал из салона, раздался хлопок. И пламя мгновенно охватило всю легковушку. На помощь пришли сотрудники ГИБДД и пожарные. С огнем справились быстро. Предварительно, к возгоранию могла привести неисправность газового оборудования.

На Третьем транспортном кольце в районе пятого Донского проезда три машины столкнулись "паровозиком". Одному человеку потребовалась помощь медиков. Но травмы оказались несерьезными, везти в больницу не пришлось. Другим водителям из-за аварии пришлось постоять в заторе.
видео город происшествия пожар ДТП Иван Лозовой Евгения Мирошкина
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