Новости Москвы за 29 августа

Массовая авария произошла на Московской кольцевой автодороге. В районе Носовихинского шоссе сразу две легковушки влетели в уборочную машину коммунальщиков. Один человек погиб, еще один – серьезно пострадал. Сейчас движение там полностью восстановлено

На Варшавском шоссе водитель едва не сгорел в собственном автомобиле. Его Volvo Cars вспыхнула на ходу. Когда он выбежал из салона, раздался хлопок. И пламя мгновенно охватило всю легковушку. На помощь пришли сотрудники ГИБДД и пожарные. С огнем справились быстро. Предварительно, к возгоранию могла привести неисправность газового оборудования.

На Третьем транспортном кольце в районе пятого Донского проезда три машины столкнулись "паровозиком". Одному человеку потребовалась помощь медиков. Но травмы оказались несерьезными, везти в больницу не пришлось. Другим водителям из-за аварии пришлось постоять в заторе.