Москвичам рекомендовали отказаться от электросамоката

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичам рекомендовали выбирать в качестве средства передвижения по городу велосипед, а не электросамокат. Об этом сообщил главный внештатный специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе в ходе форума "Мой район".

По его словам, во время поездки на велосипеде задействовано больше мышц, тренируются разные части тела.

"Гироскутеры, электросамокаты часто выбирают, чтобы добираться на работу, но они в этом смысле не несут какой-то сильной пользы, нагрузки на мышцы. Это скорее просто средство передвижения – нажал кнопку и поехал", – сказал Орджоникидзе Агентству "Москва".

По его словам, перед покупкой велосипеда для его активного использования желательно проверить здоровье, чтобы определить уровень физической нагрузки.

"Также, если вы начинающий любитель, не стоит использовать велосипед перед или после основной тренировки, например, чтобы добраться домой из фитнес-центра", – добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в России за первые пять месяцев 2019 года зафиксировано 17 ДТП с участием гироскутеров, электросамокатов и сегвеев. По данным МВД, один человек погиб и 16 пострадали.

В министерстве сообщили, что за 2018 год произошло 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек. О погибших за указанный период не сообщается. В МВД напомнили, что гироскутеры, моноколеса и прочие подобные устройства не могут считаться транспортными средствами.

