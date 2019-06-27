Что интересного покажут в кинотеатрах 27 июня

В четверг, 27 июня, в кинотеатрах сразу четыре премьеры.

После "Чернобыля" на российские экраны выходит еще один иностранный фильм про нашу трагедию – "Курск" режиссера Томаса Винтерберга. Продюсером картины стал французский режиссер Люк Бессон.

Над фильмом работали в Бельгии и Франции. Мировая премьера состоялась еще осенью 2018 года. На Украине власти посчитали, что фильм слишком популяризирует российскую армию и запретили к показу в своей стране

В прокат выходит мелодрама с участием Шарлиз Терон "Та еще парочка". Это история о независимой бизнесвумен и журналисте-неудачнике.

Для любителей ужастиков вышла картина "Проклятие Аннабель 3". Сюжет остается прежним – фарфоровая кукла сеет хаос и оживляет мертвецов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.