Жители ЗАО обсудили проблемы в рамках форсайт-сессии

Эксперты совместно с жителями Западного административного округа (ЗАО) Москвы обсудили проблемы районов в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня была очень рабочая атмосфера. Было приятно, что большинство идей, которые были высказаны активными жителями округа, были конструктивными, реалистичными и при этом не консервативными, открытыми новому и готовыми к будущему. Так, например, был поднят вопрос, касающийся телемедицины", – сказал глава центра городской антропологии КБ "Стрелка" Михаил Алексеевский.
Он также отметил, что есть запрос на взаимодействие между властью и жителями города, и он был озвучен не только на сегодняшней форсайт-сессии.
"Благодаря вовлечению москвичей в участие мы можем сформировать круг проблем, запросов, потребностей и ценностей жителей города в контексте реализации такой масштабной программы. Все это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы вместе с правительством меняли жизнь района к лучшему", – подытожил Алексеевский.
Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в округах Москвы с 3 по 25 июня.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.