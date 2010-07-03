Жители ЗАО обсудили проблемы в рамках форсайт-сессии

Фото: Агентство "Москва"

Эксперты совместно с жителями Западного административного округа (ЗАО) Москвы обсудили проблемы районов в рамках форсайт-сессии по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва".



"Сегодня была очень рабочая атмосфера. Было приятно, что большинство идей, которые были высказаны активными жителями округа, были конструктивными, реалистичными и при этом не консервативными, открытыми новому и готовыми к будущему. Так, например, был поднят вопрос, касающийся телемедицины", – сказал глава центра городской антропологии КБ "Стрелка" Михаил Алексеевский.

Он также отметил, что есть запрос на взаимодействие между властью и жителями города, и он был озвучен не только на сегодняшней форсайт-сессии.

"Благодаря вовлечению москвичей в участие мы можем сформировать круг проблем, запросов, потребностей и ценностей жителей города в контексте реализации такой масштабной программы. Все это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы вместе с правительством меняли жизнь района к лучшему", – подытожил Алексеевский.

Форсайт-сессии по программе "Мой район" проходят в округах Москвы с 3 по 25 июня.

