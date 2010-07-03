Префект ЗАО открыл форсайт-сессию по программе "Мой район"

Фото: Агентство "Москва"

Префект Западного административного округа Москвы Алексей Александров открыл завершающую в серии по 11 округам форсайт-сессию по программе "Мой район". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что огромным плюсом программы является то, что она затрагивает всех жителей столицы. С помощью выявленных проблем на подобных встречах с горожанами, по словам Александрова, они могут узнать о своих недоработках, которые необходимо устранить в ближайшее время.

"Сегодня, когда вы начнете свою работу, я хочу, чтобы вы ставили себе заведомо высокую планку, потому что у нас лучший округ и он должен не только оставаться таким, но и развиваться", – сказал Александров.

Префект ЗАО также уточнил, что развитие округа не должно идти в ущерб зеленым насаждениям. "Даже в плане зеленых насаждений мы составляем порядка 20% от всех зеленых запасов или зеленых площадей нашей столицы. Кроме того, четвертую часть нашей территории занимают особо охраняемые природные территории и природные комплексы", – подчеркнул он.

На открытии форсайт-сессии выступил и заведующий учебно-научной лаборатории "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова Сергей Капков.

Он отметил, что данное мероприятие является отличным способом обсуждения с жителями будущего их района, в ходе которого можно зафиксировать все их запросы по типам проблематики.

"На сегодняшних день основной тренд мировой урбанистики - совместное проектирование с жителями настоящего, но форсайт-сессии – следующий уровень развития урбанистики, потому что это ориентация на быстро наступающее будущее", – добавил Капков.

Ранее эксперты вместе с жителями Юго-Восточного административного округа столицы обсудили круг проблем районов в рамках форсайт-сессии. Эксперты в области градостроительства отметили вопросы, касающиеся расширения парковочного пространства, благоустройства и ЖКХ.

До этого проблемы районов обсудили в рамках форсайт-сессии в СВАО и ЮАО. Форсайт-сессии также прошли в ЗелАО, ВАО и СЗАО.

Форсайт-сессии проходят в столичных округах с 3 по 25 июня. Главной задачей форсайт-сессии является сбор предложений с целью развития программы "Мой район".

