В столице начинается вторая волна июльской жары. Местами воздух прогревается до +30 градусов. Синоптики уже назвали первый месяц лета очень засушливым и пожароопасным. Такая погода продлится минимум до конца недели.

По словам синоптиков, в субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов. Таким образом, может быть побит рекорд 1917 года, когда воздух в столице прогревался до плюс 31,8 градуса.

Причиной столь жаркой погоды станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.

С воскресенья жара начнет постепенно отступать. Возможны кратковременные дожди. Температура не поднимется выше +28 градусов. Аналогичная погода ожидается и в понедельник.

Эксперты рассказали, какие напитки в жаркую погоду помогут эффективно справиться с жаждой. Прежде всего это вода. Она бывает минеральной, питьевой и лечебно-столовой. С последним типом эксперты призывают быть аккуратнее. Такую воду лучше пить в дозированных объемах несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или горячей.

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