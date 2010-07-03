Около 20 причалов для речных трамваев появится на Москве-реке к 2024 году

За 4,5 года на Москве-реке оборудуют порядка 20 причалов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Стройкомплекс столицы.
Благодаря этому в городе появятся дополнительные маршруты передвижения, а транспортная ситуация в целом улучшится. Новые причалы также дадут к развитию территорий, считает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, там создадут удобные кварталы с жильем, социальной, деловой и развлекательной инфраструктурой. К новым причалам должны построить удобные подъезды и связать их с наземным транспортом.
В мае Москве-реке начали ездить десять цветных речных трамваев. Они останавливаются у Киевского вокзала, арены "Лужники", Воробьевых гор, Парка Горького, Большого Каменного моста, парка "Зарядье" и Новоспасского моста.
Трамваи ходят ежедневно по двум маршрутам: от гостиницы "Украина" или от Парка Горького до Новоспасского моста. Речные кабриолеты курсируют с 11:00 до 01:00. Интервал движения – полчаса.
Летняя навигация экскурсионных теплоходов стартовала в конце апреля. По Москве-реке в течение сезона будут ходить порядка 100 теплоходов. Стоимость прогулки для россиян остается на уровне 2017 года – от 400 до 900 рублей за два-три часа.
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