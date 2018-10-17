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Город

17 октября 2018, 17:27

В Москве могут появиться автобусы-амфибии

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве могут реализовать проект по запуску автобусов-амфибий. Такой транспорт способен передвигаться как по рекам, так и по улицам города, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

В компании-перевозчике отметили, что сейчас разрабатывается техническое задание, возможные маршруты и сроки реализации проекта. Специалисты уже ознакомились с опытом европейских стран.

На первом этапе планируется закупить пять автобусов-амфибий. При этом с поставщиком заключат сервисный контракт или контракт жизненного цикла.

Ранее сообщалось о планах запустить регулярный маршрут речных трамваев от Нижних Мневников до Киевского вокзала. На маршруте протяженностью 10 километров будет семь остановок.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, пилотный проект реализуют в 2021 году.

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