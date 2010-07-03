Сотрудникам хлебокомбината выплатили задолженность по зарплате

Задолженность по зарплате в размере почти пять миллионов рублей выплатили сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"Зарплату выплатили. 4 млн 700 тысяч рублей. Вынуждены, что называется, "взбодрить" собственника и генерального директора. Вот деньги на следующий день и появились. Я очень надеюсь, что подобные проблемы собственники предприятий допускать не будут. Почему? Потому что это частная компания, это частный бизнес, и, конечно, если ты нанимаешь людей, то ты обязан по закону заплатить заработную плату. Если же этого не происходит, то это нарушение закона", – приводятся в сообщении слова Воробьева.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что сотрудникам комбината начнут выплачивать зарплату 20 июня.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам хлебокомбината в Сергиевом Посаде. По данным следствия, с января по июнь 2019 года руководство хлебокомбината умышленно не платило работникам зарплаты.
Сотрудники СК планируют в ближайшее время допросить потерпевших и администрацию предприятия. В госорганах запросят сведения о проверке комбината, банковских счетах, а также налоговые документы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.