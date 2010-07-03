Сотрудникам хлебокомбината выплатили задолженность по зарплате

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Задолженность по зарплате в размере почти пять миллионов рублей выплатили сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Зарплату выплатили. 4 млн 700 тысяч рублей. Вынуждены, что называется, "взбодрить" собственника и генерального директора. Вот деньги на следующий день и появились. Я очень надеюсь, что подобные проблемы собственники предприятий допускать не будут. Почему? Потому что это частная компания, это частный бизнес, и, конечно, если ты нанимаешь людей, то ты обязан по закону заплатить заработную плату. Если же этого не происходит, то это нарушение закона", – приводятся в сообщении слова Воробьева.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что сотрудникам комбината начнут выплачивать зарплату 20 июня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам хлебокомбината в Сергиевом Посаде. По данным следствия, с января по июнь 2019 года руководство хлебокомбината умышленно не платило работникам зарплаты.

Сотрудники СК планируют в ближайшее время допросить потерпевших и администрацию предприятия. В госорганах запросят сведения о проверке комбината, банковских счетах, а также налоговые документы.

Расследование уголовного дела взяли на контроль прокуроры Подмосковья.