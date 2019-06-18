Почему сотрудникам хлебокомбината в Сергиевом Посаде не платят уже полгода

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде не получают зарплату уже около полугода. Общая задолженность руководства перед работниками составляет более 14 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура уже назначила виновным административные штрафы. Работники хлебокомбината объявили голодовку, которую позднее отменили. Все детали произошедшего – в материале Москвы 24.

Фото: Андрей Трофимов/altgazeta.ru

13 мая в СМИ появились сообщения о том, что хлебокомбинат прекратил свою работу. В частности, на сайте сергиев-посад.рф говорилось о том, что уже 6 мая на заводе отключили газ, поэтому печи перестали работать и производство хлеба остановилось. А ведь продукцией с этого комбината обеспечивались школы и детские сады по всему району.

Около полусотни сотрудников объявили сухую голодовку, но руководство заявило, что это продлилось недолго. Директор АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" Михаил Ляпушкин рассказал Москве 24 о том, что работникам обещали выплатить заработную плату в ближайшие дни:



Люди у нас не голодают. Была попытка, но людям объяснили, что предприятие запускается в течение двух–трех дней после оплаты… Завод запускается – в четверг-пятницу выплачивается зарплата.

Фото: Андрей Трофимов/altgazeta.ru

Причиной таких задержек Ляпушкин назвал банкротство зерновой компании "Настюша", которой принадлежит Сергиево-Посадский хлебокомбинат. В августе 2017 года владелец "Настюши" Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. И в феврале этого года по решению Арбитражного суда Москвы "Настюша" была признана банкротом. По словам Ляпушкина, зерновая компания остановила работу всех предприятий, входящих в холдинг, и уже в конце 2018 года перестала брать у них хлеб. Объем производства упал в шесть раз (с 30 тонн до пяти). Сергиево-Посадский хлебокомбинат на тот момент работу не остановил, но все же не смог набрать необходимого объема заказов для поставок продукции.

Из-за долгов на предприятии отключили свет и газ. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства предприятия по статье "Невыплата заработной платы". Следствие выяснило, что с января по июнь этого года руководство предприятия не выплачивало зарплату работникам хлебокомбината. В общей сложности сотрудникам задолжали более 14 миллионов рублей.

В ближайшее время СК планирует допросить потерпевших и администрацию предприятия. В госорганах запросят сведения о проверке комбината, банковских счетах, а также документы налоговой отчетности.

Фото: Андрей Трофимов/altgazeta.ru

Прокуратура, в свою очередь, уже наложила на руководство комбината штрафы. По сообщению ТАСС, Сергиево-Посадский хлебокомбинат был привлечен к административному штрафу в размере 50 тысяч рублей за невыплату зарплат сотрудникам. Также штраф в размере 10 тысяч рублей был назначен гендиректору комбината. Ранее Сергиево-Посадская городская прокуратура неоднократно требовала от руководства хлебозавода устранить нарушения закона.

Также из сообщения ТАСС следует, что власти Московской области уже начали переговоры с новым инвестором, который может частично погасить долги хлебокомбината по зарплате и потребленным ресурсам. В Сергиевом Посаде уже прошло заседание по ситуации на местном комбинате. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что сотрудникам комбината начнут выплачивать зарплаты в этот четверг, 20 июня:



Мы обсуждаем с новым инвестором возможность в ближайшее время начать погашение долга по заработной плате, в том числе за счет средств от аренды помещений, которые находятся в собственности предприятия. Кроме того, ведутся переговоры о начале погашения долга за энергоресурсы и запуске производства на предприятии.



Также на заседании объявили, что завод запустится со следующей недели, а вечером 18 июня состоится встреча с инвестором, который даст средства для запуска предприятия. Хромов пообещал, что Подмосковье будет помогать с организацией сбыта продукции. Инвесторы также заинтересованы в том, чтобы хлебокомбинат продолжал работать. Уточняется, что полностью погасить задолженность удастся в течение нескольких месяцев.



Фото: Андрей Трофимов/altgazeta.ru

Напомним, что подобные ситуации с невыплатой зарплат сотрудникам случаются не впервые. В декабре 2018 года сотрудники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку, они не получали денег более пяти месяцев, с августа прошлого года. Общая сумма задолженности предприятия перед сотрудниками составила более 80 миллионов рублей. Люди хотели обратиться в суд, но не могли, так как для этого были нужны справки о задолженности, которые на предприятии отказывались выдавать.

Проблему решили только после того, как ситуацию взял под личный контроль Сергей Собянин. Деньги на возмещение долгов выделил кондитерско-булочный комбинат "Черемушки", а в отношении руководителя хлебозавода "Черкизово" было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы более 100 сотрудникам.