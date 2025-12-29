Церемония прощания с Верой Алентовой началась в Театре имени Пушкина

В Москве 29 декабря прощаются с народной артисткой России Верой Алентовой. Церемония началась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где она служила около 60 лет и выходила на сцену до последних дней.

Всемирную известность актриса получила благодаря роли в фильме "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова. Среди других работ Алентовой в кино – роли в фильмах "Время желаний", "Завтра была война" и "Зависть богов".

