Умер певец Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил арт-директор артиста Сергей Горох.

Он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.