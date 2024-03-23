23 марта, 15:24M24.RU
Церемония прощания с Василием Уткиным прошла в столице
В ритуальном зале центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 при президенте России прошла церемония прощания со спортивным журналистом Василием Уткиным.
Церемонию посетили Дмитрий Шнякин, Андрей Червиченко, Тимур Журавель, Нобель Арустамян и другие.
Уткина похоронили на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.
Спортивный журналист и комментатор умер в возрасте 52 лет 19 марта.