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Новости

23 марта, 15:24

M24.RU

Церемония прощания с Василием Уткиным прошла в столице

Церемония прощания с Василием Уткиным прошла в столице

В Театре сатиры началось прощание с народным артистом России Александром Ширвиндтом

Прощание с Александром Ширвиндтом состоится в Театре Сатиры 18 марта

Прощание с Ширвиндтом состоится 18 марта в Театре сатиры

Поклонники Александра Ширвиндта несут цветы к Театру сатиры

Москвичи собираются у Театра сатиры, чтобы почтить память Александра Ширвиндта

Москвичи несут цветы к Театру сатиры в память об Александре Ширвиндте

Церемония прощания с Юрием Соломиным прошла в Малом театре

Москвичи простились с народным артистом СССР Юрием Соломиным

Церемония прощания с Юрием Соломиным проходит в Малом театре

В ритуальном зале центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 при президенте России прошла церемония прощания со спортивным журналистом Василием Уткиным.

Церемонию посетили Дмитрий Шнякин, Андрей Червиченко, Тимур Журавель, Нобель Арустамян и другие.

Уткина похоронили на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Спортивный журналист и комментатор умер в возрасте 52 лет 19 марта.
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