В Центральном доме кинематографиста прощаются с Владимиром Меньшовым

12:30
В Центральном доме кинематографиста прощаются в Владимиром Меньшовым.
Проститься с ним пришли близкие люди, друзья, коллеги и ученики. Позже режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.
Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Владимир Меньшов был народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и членом Союза кинематографистов РФ.
Огромной режиссерской удачей для Меньшова стала картина "Москва слезам не верит", отснятая в 1979 году. Фильм получил признание не только на родине, но и за рубежом. Кинолента была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм" в 1981 году.
Зрителям также хорошо запомнились "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и другие кинокартины режиссера. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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