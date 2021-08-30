Туристам рассказали, где в аэропорту Домодедово можно сдать ПЦР-тест

При возвращении из-за границы российским туристам необходимо сдать ПЦР-тест, иначе можно получить штраф. Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов рассказал, что ПЦР-тесты по-прежнему требуются для тех пассажиров, которые не прошли вакцинацию.

"В этом смысле ПЦР-тест можно сдать непосредственно в аэропорту. Есть пять точек – есть экспресс тест и есть стандартный тест, который делается через сутки", – уточнил Власов.

Подробнее о том, что происходит в столичных аэропортах и есть ли очереди на сдачу теста, – в эфире телеканала Москва 24.