Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Туризм

Грузия вошла в десятку популярных направлений у российских туристов

Грузия вошла в десятку популярных направлений у российских туристов

Грузинская авиакомпания запустит для россиян транзитные рейсы в ЕС с 15 июня

В Санкт-Петербурге решили не вводить курортный сбор для туристов в 2023 году

Georgian Airways запустит транзитные рейсы в Европу для россиян с 15 июня

Новости часа: заседание СБ ООН по ситуации вокруг ЗАЭС пройдет 30 мая

В Санкт-Петербурге решили не вводить курортный сбор для туристов в 2023 году

Georgian Airways запустит транзитные рейсы в Европу для россиян с 15 июня

Туры по российским городам появились в каршеринге

Москвичам рассказали о турах по городам РФ на арендованных автомобилях

"Актуальный репортаж": российским туристам рассказали об отдыхе в Грузии

Грузия лишь вошла в десятку популярных направлений у россиян. Все из-за высоких цен на перелет, сообщил один из агрегаторов авиабилетов.

Средний чек на рейсах из России в Грузию – 32 тысячи рублей. Это дороже, чем в Турцию или Армению. Однако одна из грузинских авиакомпаний планирует запустить для россиян транзитные рейсы в Европу.

Когда и куда можно будет полететь через Тбилиси? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоРоман КарловИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика