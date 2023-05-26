Грузия вошла в десятку популярных направлений у российских туристов

Грузия лишь вошла в десятку популярных направлений у россиян. Все из-за высоких цен на перелет, сообщил один из агрегаторов авиабилетов.

Средний чек на рейсах из России в Грузию – 32 тысячи рублей. Это дороже, чем в Турцию или Армению. Однако одна из грузинских авиакомпаний планирует запустить для россиян транзитные рейсы в Европу.

Когда и куда можно будет полететь через Тбилиси? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.